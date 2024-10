Profitant de la retraite de Nadal, Richard Gasquet annonce son retour

“Ces quelques minutes de retraite m’ont ouvert les yeux” a expliqué le tennisman français. “J’ai pu voir les choses différemment, et comprendre à quel point le tennis c’est ma vie” a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse, expliquant son retour brutal dans la compétition. “Avec le départ de Rafa, les choses ont changé, le tennis a horreur du vide, je pense que je peux combler ce vide et surtout mes fans ont besoin de moi, j’ai senti un réel appel populaire pour que je rechausse la raquette”, a-t-il conclu avant d’envoyer un mail pour obtenir un golden ticket pour les internationaux de Roland-Garros et d’appuyer sur F5 toutes les 10s secondes.