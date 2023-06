Roland Garros – La Tour Eiffel s’éteindra ce soir en mémoire des joueurs Français

Pour cette édition 2023, tous les joueurs Français ont été éliminés ou ont déclaré forfait avant même le troisième tour. Un bilan catastrophique rarissime que la FFT nuance toutefois : « Cette année, les Français ont brillé par leur courte présence alors même que les balles n’étaient pas tiptop ».

La Tour Eiffel éteinte à 22h ce soir.

C’est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui souhaite ainsi « assurer aux joueuses et joueurs de tennis tricolores la profonde sympathie et le soutien de Paris et de tous les Français » avant d’ajouter « éteindre la Tour Eiffel est un véritable symbole qui unit la nation, les Français sont très sensibles à ce geste fort. »

La classe politique soutient de manière unanime cette décision comme l’affirme Éric Ciotti « Ce n’est pas parce que la défaite est systématique depuis plus d’un demi-siècle que la France n’est pas en deuil. Il faut marquer le coup. »

Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti Renaissance a quant à lui une pensée émue pour le tennis Français : « Je ne dis pas qu’ils doivent continuer à perdre jusqu’à 64 ans mais je salue l’exploit de le faire depuis 55 ans déjà. »

Photo : Image par Christophe Schindler de Pixabay