Il est un peu moins efficace depuis qu’il télétravaille aux Seychelles

« Je ne sais pas si c’est le décalage horaire, mais j’ai l’impression d’être moins efficace qu’avant dans mon boulot » confie Mathias, installé sur sa chaise longue sous un cocotier. « La période actuelle n’est pas propice au rendement : je suis systématiquement coupé dans mon travail » poursuit-il en sirotant un jus de goyave après avoir découpé une mangue en quartiers. Puis d’ajouter : « Pourtant je suis dans de bonnes conditions pour travailler, j’ai un super ordi, je peux aménager mon agenda comme je veux. Mais c’est comme si le truc prenait pas vraiment. » « C’est inexplicable ! » regrette-t-il avant d’aller piquer une tête à la plage.

Baisse de motivation

De retour quelques heures plus tard, Mathias reconnaît : « J’ai parfois la sensation de plus avoir la même motivation qu’avant, comme si je prenais conscience du caractère futile de la carrière. » « Dans un sens c’est positif, mais il faut pas se voiler la face : la retraite est encore loin » s’inquiète-t-il dans un élan de lucidité. Après une heure et demie de « brainstorming intense », Mathias se dit qu’il devrait sans doute « sortir plus pour (s)e changer les idées et éviter de broyer du noir en pensant à (s)on manque d’efficacité ». Puis de conclure : « Pour me relancer, j’ai décidé d’inviter des potes pendant quelques mois pour faire du co-working. »

