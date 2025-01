Le forcené qui mettait de la compote de pommes dans les Galettes des rois abattu par le RAID

C’est une traque longue de plus de 30 ans qui vient de s’achever ce jeudi après-midi. Alors qu’elle est occupée à ranger des boîtes de pêches au sirop dans les rayons, Martine H, employée du supermarché Leclerc de St Brieuc, remarque un homme au comportement étrange près du stand “Épiphanie”. “Il ouvrait les Galettes les unes après les autres pour les remplir de compote” raconte-t-elle interloquée. “De la compote de pommes. Verte. Chimique. Immonde.” poursuit-elle la voix tremblante. “J’ai aussitôt couru vers Nassim, notre agent de sécurité, qui s’est immédiatement jeté sur son portable pour appeler des renforts” conclut-elle avant de fondre en larmes.

Quelques minutes plus tard, c’est toute l’unité d’intervention du RAID qui débarque dans les rayons du supermarché. L’homme, Pedro Alvarez, 54 ans, est alors mis en joue par plus de 40 policiers armés jusqu’aux dents. Le forcené décide alors de jouer le tout pour le tout et sort une seringue de son blouson avant de menacer d’injecter de la liqueur de cerise à l’intérieur de chocolats noirs Lindt Excellence. Il n’en faudra pas plus pour que les hommes du RAID vident immédiatement l’intégralité de leur chargeur sur le psychopathe avant de mettre en sécurité dans la réserve les Galettes, la boîte de chocolats noirs et les clients du supermarché.

Une histoire tragique qui laisse derrière elle des centaines de milliers de victimes encore traumatisées. De son côté, le ministre de la Justice Gérald Darmanin s’est félicité de “cette intervention rapide qui a potentiellement sauvé des milliers de vies cette année pendant les fêtes”, déclarant également “tout mettre en œuvre pour arrêter une bonne fois pour toutes le cinglé qui s’amusait à mettre du citron dans les madeleines.”

Crédits :Ivan