Il devient la risée de LinkedIn en écrivant l’intitulé de son poste en français

En mettant fièrement à jour son nouveau poste de “Chargé de communication Interne au Crédit Mutuel région Grand Ouest”, le diplômé de l’école de commerce Excelia ne s’attendait certainement pas à ça… En moins de 2 heures, il a reçu plus de 600 commentaires, qui n’étaient pas des félicitations, mais plutôt des reproches, voire des insultes : “Le mec a cru updater son profil Copains d’Avant ou quoi ?”, “WTF le nom de poste en Français… les fachos se cachent même plus”, ou encore “Alerte au ringard ! Il va comment Louis Fourteen… Enfin tu dois dire Louis Quatorze toi j’imagine…”

Face à cette situation désarmante, Cédric a voulu porter plainte, mais les policiers ont refusé sa requête : “On est désolé, mais là c’est vraiment de sa faute. Même moi je sais qu’il faut écrire en anglais, ou au moins en franglais sur LinkedIn. Moi par exemple, je suis Safety Director for Car Drivers, alors que je contrôle juste des jeunes en voiture en sortie de boite de nuit” nous explique un policier municipal. “Poster sur LinkedIn, c’est comme aller dans un restaurant chic : Il y a des codes à respecter. Lui, il n’en a respecté aucun ! En plus d’écrire son poste en français, il n’a mis aucune accroche putaclic, aucun émoji, ni même parlé de son rapport à l’IA” nous a déclaré Jeanne E., experte LinkedIn autoproclamée.

Pas le premier cas de lynchage sur les réseaux

Malheureusement, l’histoire de Cédric n’est pas sans rappeler d’autres cas survenus plus tôt cette année. On pense bien sûr à la personne qui a utilisé un hashtag sur X en 2025, mais aussi à celle qui avait écrit “c’est de l’IA bordel” sous un poste d’une image générée par IA, d’une jeune boulangère qui avait fait un cygne en pain au chocolat, et enfin à l’histoire tragique de Steven, qui avait fait l’erreur de ne faire aucune faute d’orthographe dans un post Snapchat.