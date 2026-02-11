L’influenceur Cyril Schreiner abandonné à son tour par son chien Albert

“Nous l’avons retrouvé, triste et amaigri” a déclaré le capitaine de peloton de police qui a retrouvé le malheureux. “Il n’avait même pas de quoi manger et avait commencé à ronger la coque de son iPhone que l’animal, très clément, lui avait laissé” a-t-il déclaré. Après s’être fait quitter par son compagnon, son agence et des milliers d’abonnés, c’est son propre chien qui en a eu assez et l’a abandonné.

Les associations d’aide aux influenceurs ont protesté contre le chien Albert, en raison des traitements dégradants tandis que celui-ci continuait à poster des vidéos de ses vacances dans plusieurs chenils de luxes. “Les influenceurs sont des êtres doués de sensibilité, on ne peut pas jouer ainsi avec leur sentiments”.