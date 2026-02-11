Medias
L’influenceur Cyril Schreiner abandonné à son tour par son chien Albert
L’influenceur qui avait mis en scène l’enlèvement de son chien sur ses réseaux sociaux a été retrouvé ce matin, accroché à un arbre, au bord de la route.
“Nous l’avons retrouvé, triste et amaigri” a déclaré le capitaine de peloton de police qui a retrouvé le malheureux. “Il n’avait même pas de quoi manger et avait commencé à ronger la coque de son iPhone que l’animal, très clément, lui avait laissé” a-t-il déclaré. Après s’être fait quitter par son compagnon, son agence et des milliers d’abonnés, c’est son propre chien qui en a eu assez et l’a abandonné.
Les associations d’aide aux influenceurs ont protesté contre le chien Albert, en raison des traitements dégradants tandis que celui-ci continuait à poster des vidéos de ses vacances dans plusieurs chenils de luxes. “Les influenceurs sont des êtres doués de sensibilité, on ne peut pas jouer ainsi avec leur sentiments”.
Les plus consultés
-
Au delà du PériphériqueIl y a 1 semaine
Toulouse – Il se présente aux urgences avec un char Leclerc dans le rectum
-
Monde LibreIl y a 2 semaines
Capgemini délocalise son siège social en 1942
-
TransportsIl y a 2 semaines
76 % des Français favorables à la création de wagons SNCF sans cadres sup en conf’ call
-
SantéIl y a 1 semaine
Pour dissuader les plus jeunes de fumer, le ministère de la Santé lance des vapoteuses goût « Jack Lang »
-
SociétéIl y a 1 semaine
Un restaurant d’altitude propose un menu sans entrée, sans plat et sans dessert à 29,90 €
-
SantéIl y a 6 jours
Après la SNCF, une maternité inaugure un espace « no kids »
-
PolitiqueIl y a 2 jours
95% des Français souhaitent que François Hollande se présente, mais uniquement au conseil syndical de son immeuble
-
SportsIl y a 1 jour
Milan-Cortina 2026 – La France échoue au pied du podium dans l’épreuve de raclette par équipe