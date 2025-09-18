WhatsApp va intégrer des publicités dans les notes vocales de plus de 10 minutes

Une nouveauté déjà testée auprès d’un panel d’utilisateurs de la Silicon Valley. “C’est très frustrant, j’étais tranquillement en train d’écouter la note vocale d’une copine qui me racontait son EVJF lorsque j’ai été interrompue par une publicité pour Corona” témoigne Jessa, cadre chez Apple. “Alors certes, la pub était plus intéressante que ma copine mais quand même” s’agace la jeune femme.

Meta a cependant précisé que les pubs diffusées seraient en lien direct avec le contenu de la note. “Ça fait longtemps que nos utilisateurs savent que nous ne respectons pas leur vie privée. Mais nous n’arrivions pas à leur prouver que c’était pour leur bien” explique Drew Williamson, employé du groupe. “Désormais il leur suffira d’évoquer leurs problèmes de constipations pour que leur soit envoyé une pub pour le laxatif approprié” se réjouit le chercheur.

Un enthousiasme que ne partagent pas les utilisateurs de Whatspp. En effet, au lieu d’écouter les publicités, ces derniers en profiteraient pour faire d’autres choses comme envoyer de longues notes vocales à leurs proches.



Photo : iStock