“On ne l’a pas vu venir, ils sont vraiment trop forts chez Apple, ils sont tellement créatifs qu’ils arrivent toujours à nous surprendre !” déclare Baptiste, Apple addict comme il l’affirme lui-même. La cause de son excitation, c’est l’annonce surprise lors de la dernière conférence de la marque rendue célèbre par Steve Jobs d’une nouvelle innovation : l’iPhone 17. “C’était impossible à prévoir. Que sont encore allés nous inventer là ?” déclare un autre fan de la marque.

En plus de cette annonce, la société anciennement dirigée par Steve Jobs a préparé d’autres immenses surprises : les sorties, en même temps, de l’iPhone 17 PRO et de l’iPhone 17 PRO MAX !! Deux nombreuses personnes ont fait des malaises en direct devant la puissance de cette annonce, comme Gabrielle, qui a perdu conscience pendant 3 minutes : “Déjà annoncer un smartphone, c’était un truc de malade, mais 3 d’un coup ? J’ai dû me pincer pour y croire ! C’est comme si c’était Noël en avance, et en mieux !”

Une marque habituée aux annonces fortes

L’an dernier, Apple avait déjà fait très fort lors de sa keynote 2024 en annonçant à la surprise générale l’iPhone 16 et l’iPhone 16 PRO, mais là c’est d’une tout autre envergure selon les fans de la marque : “Ça n’a rien à voir, l’iPhone 17 fait quand même 7 grammes de plus et 0.15 cm de plus, c’est pas rien !” déclare Maxime. Il poursuit : “Après une telle révolution, je pense qu’ils ont atteint leur apogée, je ne vois vraiment pas ce qu’ils vont pouvoir annoncer dans la prochaine Keynote. À mon avis, c’était la dernière !”