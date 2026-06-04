Culture
Jean Imbert retrouve du travail dans un abattoir Master Poulet
Le chef, écarté du Plaza Athénée à la suite d’affaires de violences, a retrouvé un emploi à l’abattoir Master Poulet de Houdan. Reportage.
À peine un mois après avoir été évincé du Plaza Athénée, le chef Jean Imbert a rebondi dans un autre haut-lieu de la gastronomie : l’abattoir industriel de la chaîne Master Poulet. « C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons un grand nom de la cuisine dans notre maison en pleine expansion. Dans cet abattoir, Jean Imbert pourra exercer librement ses deux passions : la cuisine et la violence », s’exclame Chouaib Benbakir, le PDG de Master Poulet.
Cependant, après seulement quelques jours d’activité, une vidéo de l’association L214 révèle au grand jour des pratiques controversées et un climat toxique entre le chef et les volailles. « Sur ces images il appelle les poulets par des surnoms rabaissants : « Pute numéro 1 » et « Pute numéro 2 » ». Et sur cet extrait, on voit clairement M. Imbert étourdir les bêtes à mains nues et en leur donnant des coups de tête. Regardez, il semble même avoir une érection les en giflant!”, se désole Antoine Comiti, le président de L214.
Contacté par nos soins, Jean Imbert a refusé de commenter ces images. Une source proche de son entourage a toutefois confié que le chef préférait désormais se tenir « loin des polémiques » et « se ressourcer » en pratiquant son hobby favori, qui mêle à nouveau la gastronomie et le sens du spectacle : la corrida.
Crédits photo : Marc Piasecki via GettyImages.
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