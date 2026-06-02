« Le Pont-Neuf, c’était surtout un échauffement »? explique l’attaché de presse de l’artiste lors d’une conférence organisée dans les jardins du Sénat. « JR souhaitait ensuite s’attaquer à un autre monument français et le choix de Gérard Larcher s’est imposé très naturellement. » Selon nos informations JR souhaitait dans un premier temps emballer l’égo d’Emmanuel Macron mais après étude les réserves de tissu dans le monde se sont révélées insuffisantes.

Plusieurs sources confirment que le président du Sénat sera entièrement enveloppé dans de tissu recyclé à partir de la fin du mois de juin, les visiteurs pourront déambuler autour de l’œuvre et même visiter l’intérieur comme la caverne du Pont-Neuf. A l’intérieur un voyage de sensations olfactives créé en partenariat avec le président du Sénat.

Interrogé sur les difficultés techniques du projet, un membre de l’équipe de JR se veut rassurant. «Gérard Larcher dispose de fondations solides et il n’enjambe pas la Seine. Cela simplifie énormément le chantier. » Du côté du Sénat, l’initiative suscite l’enthousiasme. « C’est une belle occasion de faire découvrir le patrimoine aux Français », estime un sénateur. « Beaucoup ignorent encore où se trouve Gérard Larcher et son utilité réelle.

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