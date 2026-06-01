Selon une étude publiée par CARE France, il apparaît que plus de 88% des hommes disent avoir plus peur des règles que du noir. Décryptage.

Pour obtenir ce résultat, l’ONG CARE France a placé plusieurs milliers d’hommes d’abord face à des culottes de règles et puis dans le noir. Les résultats sont sans appel : plus de 88% des hommes avaient ainsi plus peur des règles que du noir. “Nous avons aussi essayé de les confronter à d’autres angoisses sombres et mystérieuses comme l’entretien annuel avec leur employeur, la préparation des vacances et des cadeaux de Noël et chaque fois, c’était les règles qui leur faisaient vraiment le plus peur” assurent les spécialistes.

“Cette peur est vraiment un tabou primaire” a expliqué l’un des experts. “Certains des hommes interrogés préféraient encore rester dans le noir avec des insectes rampants plutôt que d’aller acheter des culottes menstruelles pour leur compagne”, D’autres se disent être plus capables de faire atterrir un 737 sans train d’atterrissage que de laver des culottes tachées de sang.

Un ensemble de tabous et de peurs qui viennent impacter la vie des femmes au quotidien. L’ONG CARE France a annoncé ainsi mettre en place des stages de préparation commando pour que les hommes puissent affronter sans faillir cette peur des règles.

Derrière l’absurde de cette étude (et oui, c’est faux !) se cache une réalité bien réelle : les règles restent l’un des tabous les plus répandus au monde. Dans certains pays, à cause de fausses croyances, les menstruations sont encore associées à l’“impureté”, des femmes sont exclues ou isolées pendant leurs règles. Certaines sont enfermées dans des cabanes sans eau ni toilettes.

Aujourd’hui, plus de 500 millions de femmes et de filles n’ont toujours pas accès à des protections menstruelles adaptées ni à des conditions d’hygiène dignes.

Par exemple, certaines femmes vont utiliser des bouses de vaches séchées ou des morceaux de matelas pour se protéger.

Partout dans le monde, CARE France agit pour que les règles ne soient plus un obstacle et pour faire disparaître ces inégalités. Cette année, à l’occasion de la journée internationale de la santé menstruelle du 28 mai, l’association sort une parodie inédite d’une chanson de Johnny avec la chanteuse Lune pour dénoncer le tabou des règles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de CARE France en cliquant ici.