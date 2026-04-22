Fact-check – Dans quel studio de tournage a eu lieu la mission Artemis II ?

Zoom sur une lune fabriquée à l’aide de pâte à modeler et sur un vaisseau issu d’un œuf Kinder, jeux d’éclairage grâce à un astucieux mélange de lumière principale, de lumière d’appoint et de contre-jour : le moins qu’on puisse dire est que l’équipe d’électriciens, de machinistes, de maquettistes et d’assistants de la mission Artemis II n’a pas lésiné sur les moyens pour créer l’illusion. C’est à Hollywood, dans un des studios de tournage Paramount Pictures qu’elle a eu lieu, le même qui a servi il y a quelques jours à simuler la venue de Rihanna à Épinal.

57% de complotistes

Pourtant, de très nombreuses personnes ont été prises au piège et refusent l’évidence : elles seraient 57% à croire que des astronautes se sont approchés de la lune pour prendre des photos. Pour l’un des responsables de la mission, c’est en partie dû à « l’excellent jeu d’acteur des figurants recrutés sur la plateforme adopteunsecondrole.com ». Il ajoute que les techniques ont beaucoup évolué ces dernières années, ce qui rend la simulation « beaucoup moins délicate qu’à l’époque où on avait tourné en studio les premiers pas sur la lune. »

Ce n’est pas la première fois qu’une majorité de personnes confond réalité et fiction. En 2022, 61% des Russes avaient cru à la mise en scène de Vladimir Poutine laissant penser que ses troupes avaient commencé à envahir l’Ukraine.