Sciences
Fact-check – Dans quel studio de tournage a eu lieu la mission Artemis II ?
Alors que les théories du complot affirmant que des astronautes se seraient vraiment approchés de la lune ont bondi ces dernières semaines, nos équipes vous révèlent dans quel studio de tournage a eu lieu la mission Artemis II.
Zoom sur une lune fabriquée à l’aide de pâte à modeler et sur un vaisseau issu d’un œuf Kinder, jeux d’éclairage grâce à un astucieux mélange de lumière principale, de lumière d’appoint et de contre-jour : le moins qu’on puisse dire est que l’équipe d’électriciens, de machinistes, de maquettistes et d’assistants de la mission Artemis II n’a pas lésiné sur les moyens pour créer l’illusion. C’est à Hollywood, dans un des studios de tournage Paramount Pictures qu’elle a eu lieu, le même qui a servi il y a quelques jours à simuler la venue de Rihanna à Épinal.
57% de complotistes
Pourtant, de très nombreuses personnes ont été prises au piège et refusent l’évidence : elles seraient 57% à croire que des astronautes se sont approchés de la lune pour prendre des photos. Pour l’un des responsables de la mission, c’est en partie dû à « l’excellent jeu d’acteur des figurants recrutés sur la plateforme adopteunsecondrole.com ». Il ajoute que les techniques ont beaucoup évolué ces dernières années, ce qui rend la simulation « beaucoup moins délicate qu’à l’époque où on avait tourné en studio les premiers pas sur la lune. »
Ce n’est pas la première fois qu’une majorité de personnes confond réalité et fiction. En 2022, 61% des Russes avaient cru à la mise en scène de Vladimir Poutine laissant penser que ses troupes avaient commencé à envahir l’Ukraine.
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