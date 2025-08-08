Sciences
Les astronautes de l’ISS stressés à l’idée de rester bloqués plusieurs années sur Terre
De retour après plusieurs mois passés dans la Station spatiale internationale, plusieurs astronautes ont fait part de leur crainte de se retrouver prisonniers sur le sol terrien.
À peine rentrés d’un séjour prolongé de neuf mois en orbite autour de la Terre, Butch Wilmore et Suni Williams, deux astronautes vétérans de la NASA semblent présenter des signes de stress à l’idée de devoir séjourner pendant une longue période sur Terre. Des symptômes qui n’inquiètent en aucun cas les médecins de la NASA qui rappellent que les deux astronautes sont préparés à faire face aux situations les plus extrêmes et à garder la tête froide en toutes circonstances.
« Lors d’une mission sur le sol terrien, le risque zéro n’existe pas. Ils sont prêts et entraînés pour ça » rappelle le responsable de la NASA Duane B. évoquant parmi les situations à risques le fait de cohabiter avec une espèce refusant les énergies renouvelables ou le fait de se retrouver à proximité d’un fan de Sabrina Carpenter.
Toujours selon la NASA, les tensions internationales, les risques climatiques et la découverte du « Paracetamol challenge » sur les réseaux sociaux ont aussi eu un impact direct sur la santé mentale des deux astronautes. Butch Wilmore et Suni Williams ont déclaré envisager leur séjour sur Terre comme « leur dernière mission pour la NASA avant de retourner pour de bon dans leur bonne vieille Station spatiale internationale ».
Les plus consultés
-
SociétéIl y a 1 semaine
Selon une étude, 96% des personnes qui tâtent un melon n’ont aucune idée de ce qu’elles font
-
CultureIl y a 4 jours
Après 60 ans de collaboration, le sexe de Patrick Sébastien se lance en solo
-
SportsIl y a 2 semaines
Hulk Hogan sera enterré par The Undertaker
-
CultureIl y a 2 semaines
Ozzy Osbourne banni du Paradis après avoir croqué dans un angelot
-
CultureIl y a 2 semaines
L’homme surpris en train de tromper sa compagne au concert de Patrick Bruel était Patrick Bruel lui-même
-
Au delà du PériphériqueIl y a 2 semaines
Dépourvu de sens de l’orientation, un spermatozoïde termine sa course à Blois
-
TransportsIl y a 1 semaine
Après 30 ans de bons et loyaux services, la gêne occasionnée licenciée par la SNCF
-
SportsIl y a 1 semaine
Mondiaux de natation – Léon Marchand exclu de la compétition pour avoir couru le long de la piscine