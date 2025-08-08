À peine rentrés d’un séjour prolongé de neuf mois en orbite autour de la Terre, Butch Wilmore et Suni Williams, deux astronautes vétérans de la NASA semblent présenter des signes de stress à l’idée de devoir séjourner pendant une longue période sur Terre. Des symptômes qui n’inquiètent en aucun cas les médecins de la NASA qui rappellent que les deux astronautes sont préparés à faire face aux situations les plus extrêmes et à garder la tête froide en toutes circonstances.

« Lors d’une mission sur le sol terrien, le risque zéro n’existe pas. Ils sont prêts et entraînés pour ça » rappelle le responsable de la NASA Duane B. évoquant parmi les situations à risques le fait de cohabiter avec une espèce refusant les énergies renouvelables ou le fait de se retrouver à proximité d’un fan de Sabrina Carpenter.

Toujours selon la NASA, les tensions internationales, les risques climatiques et la découverte du « Paracetamol challenge » sur les réseaux sociaux ont aussi eu un impact direct sur la santé mentale des deux astronautes. Butch Wilmore et Suni Williams ont déclaré envisager leur séjour sur Terre comme « leur dernière mission pour la NASA avant de retourner pour de bon dans leur bonne vieille Station spatiale internationale ».