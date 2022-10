La NASA envoie un vaisseau pour dévier un nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel

Le spectacle en question long d’1h36 et lourd de 7 sketchs sur la police, les salons de coiffure et l’apéro se dirige vers la Terre à une vitesse de 22 000km/h et pourrait s’abîmer dans le Golfe du mexique si rien n’est fait pour le dévier de sa trajectoire. ”Son impact pourrait entraîner un gigantesque raz de marée et décimer toute forme d’humour à la surface du globe pour les cent prochaines années” explique un responsable.

Après avoir étudié la possibilité d’envoyer onze comiques américains dans l’espace pour forer le spectacle, la NASA a finalement décidé d’envoyer un vaisseau à la rencontre de celui-ci, lequel sera chargé de plusieurs comedy specials de Kev Adams. “Le choc devrait produire une explosion supersonique et dévier le spectacle des Chevaliers du Fiel vers un trou noir” ajoute un spécialiste les yeux rivés sur la trajectoire de la mission Kev02.

Si la NASA accorde autant d’importance à cette mission, c’est que le souvenir de l’échec de la mission Shirley & Dino est encore frais dans les esprits. Pour rappel, incapables de dévier ces deux comiques de l’orbite terrestre, les responsables de la NASA ont ensuite été contraints de voir ces derniers se développer et prospérer à la surface du globe pendant une quinzaine d’années.

Image par WikiImages de Pixabay