22 ans après son accouchement, elle découvre qu’elle a élevé le placenta

Prostrée, les yeux dans le vague, Catherine Riesler, 54 ans, a bien du mal à encaisser la nouvelle. “J’étais en train de conduire mon fils chez le dentiste. Il avait les joues rouges et gonflées. Je me suis dit qu’il avait certainement une carie.” raconte-t-elle. “Mais au moment où j’ai posé Adrien sur le fauteuil, j’ai senti dans le regard du médecin que quelque chose n’allait pas. J’ai d’abord pensé à DEUX caries, et c’est là qu’il m’a annoncé qu’il n’allait pas pouvoir faire grand-chose puisque ce n’était pas un humain mais un placenta” poursuit-elle totalement déboussolée. “C’est vrai qu’il ne parlait pas beaucoup mais je pensais qu’il était timide” explique-t-elle. “Il était toujours le dernier à être choisi au foot, il n’a jamais réussi à tenir sur un vélo et il se faisait régulièrement courser par tous les chiens de la ville, mais jamais j’aurais pu penser m’être gourée à ce point”.

Une révélation qui n’empêche pas Catherine de ressasser les souvenirs. « Ça, c’était à Chamonix » raconte-t-elle émue en nous montrant la photo d’un placenta mou posé sur un tire-fesses. « Il n’arrêtait pas de tomber dans la neige. Qu’est-ce qu’on avait ri… » poursuit-elle avant de passer à la suivante. « Ça, c’était au foot en 2012 quand il avait arrêté un tir à 10 secondes de la mi-temps » poursuit-elle emplie de fierté en montrant la photo du même placenta avec un énorme chtar, posé entre 2 poteaux. « Et puis bien sûr, il y a eu cette fois où il est arrivé premier au Concours du meilleur sosie de placenta. Oui bon en fait c’est vrai qu’il y avait des indices.”

Contactée suite à ce scandale, la maternité Cochin à Port Royal a souhaité apporter un début d’explication. “Il semblerait que le bébé initial était particulièrement laid.” explique Virginie Villet, sage-femme en chef. Puis d’ajouter : “L’interne de garde aurait ainsi malencontreusement jeté le bébé dans la poubelle avant de poser le placenta dans le berceau. Ce sont des choses qui arrivent.” Un incident fâcheux qui n’est pas sans rappeler l’histoire de Pierrick Luçon, jeune papa, convoqué par la maîtresse de maternelle de sa fille le jour de la rentrée après avoir déposé devant la grille de l’école un cordon ombilical avec un cartable.