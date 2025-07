L’homme élevé par des truites décède après avoir croisé l’homme élevé par des hérons

Côme, 25 ans, a ce que l’on appelle une enfance pas banale. Jeté dans un torrent dès sa naissance, il ne doit sa survie qu’à l’aide miraculeuse d’une famille de truites saumonées qui le recueillent et l’élèvent comme leur propre fils. Depuis, c’est tout un nouveau monde qui s’ouvre à lui : développer des branchies molles derrière les tympans, gober du plancton, ou encore remonter des chutes d’eau en agitant sa queue, tout cela n’a plus aucun secret pour Côme. Aujourd’hui Directeur Marketing chez Danone, nous lui avons demandé comment il avait réussi à atteindre cette position malgré son passé atypique : “Blp blp blpblpblp blpblp blpblpblp blpblp blpblpblpblpblp !” nous répond-il enjoué, avant de sauter violemment contre une cafetière pour ne pas se déshydrater.

De son côté, Thibault, 29 ans, a lui aussi eu une enfance particulière. Jeté dans un marais salant par sa maman après que son premier mot a été “papa”, le petit ange est recueilli par une large colonie d’aigrettes et de hérons le prenant sous leur aile. Perforer un poisson à l’aide de son nez, dormir en enfouissant sa tête sous sa cuisse tout en se plantant une jambe dans la vase ou encore pousser un cri suraigu avant de plonger dans une flaque, des compétences impressionnantes que Thibault va débloquer après être resté pendant plus de 28 ans avec sa nouvelle famille. Aujourd’hui marié à une poule d’eau répondant au nom de Colette, il est le père de Gaétan, Lucile et Rodolfo, 3 hérons cendrés bâtards fraîchement sortis de leur œuf.

2 parcours atypiques qui finiront miraculeusement par se croiser sur le plateau de l’émission “Il faut de tout pour faire un monde” spéciale “J’ai eu une enfance difficile mais je me soigne” sur TF1. Mais alors que le tournage s’apprête à démarrer, Thibault aperçoit soudain Côme assis à 2 chaises de lui. Les yeux exorbités, il se précipite sur ce dernier en poussant un cri strident. Côme, terrifié, tente alors de fuir tant bien que mal en se jetant sur le sol et en ondulant de toutes ses forces sur le lino. Une tentative désespérée qui ne suffira pas à le sauver puisque qu’une fois gobé par Thibault, c’est lentement qu’il finira par descendre progressivement dans sa gorge avant d’être digéré.

Un drame terrible qui a poussé la direction de TF1 à décaler la sortie de l’émission, après que l’homme élevé par des gerbilles, un autre intervenant, a été lui aussi retrouvé à l’intérieur de l’homme élevé par des boas.

