Polémique autour de la création de pauses fraîcheur lors des courses de 100 mètres

La fameuse pause fraîcheur, qui intervient au milieu de chaque mi-temps de la Coupe du monde pour permettre aux joueurs de récupérer, et aux chaînes de télé de diffuser de la publicité, pourrait être intégrée à d’autres sports. « Sur un match comme Belgique-Iran, la pause fraîcheur était le moment le plus attendu par les téléspectateurs, c’était là qu’il y avait le plus d’intensité », a expliqué le président de la FIFA. Il poursuit : « Les gens ne consomment plus le sport comme avant, leur attention dure moins longtemps, alors mettre une page de publicité régulièrement permet de les captiver à nouveau. »

C’est en partant de ce principe que l’idée d’étendre cette pause fraîcheur à d’autres sports est venue. « Étant donné le succès de cette invention, on a décidé de l’étendre à tous les sports olympiques, d’hiver et d’été. » La pause fraîcheur interviendra donc dans les matchs de handball, mais aussi dans les combats de judo, ou encore dans le 100 mètres. « L’idée, c’est que les athlètes, grâce à cette pause fraîcheur, soient encore plus performants et battent de nouveaux records. » Certains critiquent le fait que les pauses fraîcheur dénaturent le sport et finissent par désintéresser les téléspectateurs. « Il faut savoir qu’en moyenne, les gens swipent 1,6 fois par seconde sur les réseaux sociaux. On pourrait mettre trois pauses fraîcheur sur le 100 mètres, on serait toujours moins abrutissant que TikTok », explique le président du Comité olympique.

Une application qui a des limites

Bien que la volonté d’imposer la pause fraîcheur dans tous les sports soit bien présente, certaines disciplines semblent vraiment ne pas s’y prêter. « Pour le saut à ski, nous n’avons pas encore trouvé la solution. Nous pensions créer une plateforme aérienne pour que le skieur fasse sa pause fraîcheur au milieu du saut, mais nous ne sommes pas encore certains de la faisabilité technique. Mais si c’est possible, alors évidemment que nous le ferons ! »