Ces hommes qui ont perdu leur raison d’être depuis qu’ils sont derniers de leur ligue MPP

À 37 ans, Kévin n’a pas raté un seul match de l’équipe de France. « Même le quart de finale France Uruguay en Coupe du monde 2018 alors que ma femme accouchait ! Heureusement, elle a très bien compris qu’il y avait des priorités dans la vie », explique ce fan qui n’a toujours pas digéré le refus de l’état civil de valider le prénom Grizou pour sa fille.

Quand son groupe de collègues crée une ligue Mon Petit Prono début juin, c’est donc tout naturellement que Kevin rejoint le jeu avec l’assurance d’un fin connaisseur. Hélas, au bout d’une semaine à peine, il déchante vite : Kevin est 14ème sur 14. Une déroute due essentiellement, selon lui, au parcours médiocre de l’équipe belge : « Je les détestais déjà, maintenant je sais pourquoi », commente “El Crackito”, comme il s’est tragiquement surnommé sur l’appli MPP.

Très affecté par ce classement désastreux, Kevin ne parvient plus à trouver le sommeil et passe ses nuits devant des rencontres obscures comme Ouzbékistan – Colombie ou Équateur – Curaçao, qu’il a bien évidemment mal pronostiquées. « Même Jean-Claude, le DRH de mon entreprise qui prédit les scores selon le PIB de chaque équipe, a 300 points de plus que moi », s’inquiète Kevin qui pense sérieusement à démissionner, accablé par la honte.

Face à l’ampleur du phénomène qui touche des milliers de Français, Sébastien Lecornu a affirmé prendre le sujet très au sérieux et a annoncé la mise en place d’un numéro vert pour soutenir les pronostiqueurs en détresse.

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