Transports
Un cycliste s’arrête à un feu rouge et meurt instantanément
Terrible drame ce matin à Paris. Il était 9h30 lorsqu’un cycliste est décédé en posant le pied à terre à un feu rouge.
Comme tous les matins, Jonathan se rend au travail en Vélib’. Lui qui pensait jouer au loto après avoir déniché un Vélib’ électrique chargé à bloc, noté trois étoiles et sans aucun souci technique, va vite déchanter. Comme à son habitude, il emprunte la rue de Rivoli pour se rendre à la Défense. Une traversée de Paris que Jonathan connaît comme sa poche. Il connaît tous les feux rouges, tous les raccourcis et tous les placements potentiels des policiers à vélo, prêt à verbaliser les plus téméraires. C’est à 9h12 que Jonathan a pris la route, un peu à la bourre. C’est probablement en essayant de rattraper son retard qu’il a commis l’irréparable pour un vélotaffeur : poser le pied à terre à un feu rouge. “Tout s’est passé très vite”, raconte Paola témoin de la scène et vélotaffeuse elle aussi. “J’ai vu ce gars aborder le feu rouge avec trop de vitesse. J’ai immédiatement su que ce serait impossible pour lui de ne pas poser le pied à terre”. Jonathan a donc commis l’irréparable et est mort dans la seconde où il s’est arrêté.
À la suite de ce drame, la société Smovengo, qui gère les Vélib’, a décidé que tous leurs vélos seraient désormais munis de deux petites roues qui sortiront automatiquement dès que les utilisateurs roulent à moins de 5 km/h.
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