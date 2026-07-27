Alors que la ministre de la Transition écologique avait annoncé, il y a quelques jours, son intention de remettre sa démission au chef de l’État, plusieurs sources affirment que sa démarche a été brutalement interrompue par un largage accidentel de 20 000 litres de produit retardant au-dessus du ministère de la Transition écologique. Le produit aurait été déversé par un A400M de l’armée de l’Air, en pleine phase d’essai.

C’est après le vote de la loi agricole que Monique Barbut, furieuse, serait sortie du ministère, sa lettre de démission à la main, en direction de l’Élysée. « Elle venait à peine de franchir le portail lorsque nous avons entendu un énorme grondement. Quelques secondes plus tard, elle est revenue complètement trempée, toute rouge et recouverte de ce produit utilisé pour ralentir la propagation des incendies », raconte, encore sous le choc, son assistante.

Du côté de l’Élysée, on évoque une simple erreur de trajectoire. L’avion militaire devait initialement larguer sa cargaison au-dessus d’un champ dans le cadre d’un vol d’essai. Mais une autre source, proche du président, livre une version bien différente : « Emmanuel Macron apprécie beaucoup Monique Barbut. Son inaction climatique est en parfaite harmonie avec la politique du gouvernement. Il n’était donc pas question de la laisser partir si facilement. »

De son côté, Monique Barbut a promis qu’elle réécrirait une nouvelle lettre de démission à son retour de trois semaines de vacances.



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