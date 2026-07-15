Jordan Bardella avoue être « furieux » d’avoir dû apprendre à sourire pour rien

Malgré sa condamnation en appel, Marine le Pen sera bien candidate à l’élection présidentielle de 2027, rôle auquel Jordan Bardella se préparait depuis plusieurs mois. Un revers de taille pour le jeune politicien, qui ne cache pas sa déception. « Il s’est enfermé dans son cabinet avec un puzzle de 24 pièces pour se détendre. Ça fait trois jours, il devrait avoir bientôt fini», s’inquiète un proche conseiller.

Le futur-ex candidat serait surtout furieux de s’être lancé « pour rien » dans des formations de media training afin de gagner en charisme et en crédibilité auprès des électeurs. Des ajustements nécessaires qui ont demandé à Jordan Bardella d’investir du temps et de l’argent, « mais heureusement ce n’était pas le sien, ça le console un peu », complète son conseiller.

Souhaitant tout de même rentabiliser sa seule formation, Jordan Bardella aurait décidé de mettre ses acquis à profit dès qu’il en aurait l’occasion. « Fête du saucisson à Carpentras, inauguration d’un abribus à La Flèche, son agenda est bien rempli » , confirme son entourage. Des déplacements qu’il effectuera seul, après s’être séparé de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, « dont il n’avait plus l’utilité pour le moment » .

En attendant les prochaines élections, Jordan Bardella aurait été approché par plusieurs marques de dentifrice pour rentabiliser son sourire éclatant.

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