Le Conseil d’État valide la bétonisation de militants écologistes sur le chantier de l’A69

Dès le mois prochain, tous les militants qui oseront encore s’opposer à la mise en place de l’A69 pourront être ensevelis sous 1,5 tonne de goudron. Cette mesure radicale mais nécessaire, avait été contestée par les écologistes de tous bords, à la limite de l’écoterrorisme, toujours prompts à ralentir le progrès technique. Heureusement, la sagesse du Conseil d’État a enfin mis un terme à la « bordélisation » du chantier de l’A69, ralenti depuis plusieurs années.

Pour Grégory Freysson, conducteur de travaux, cette décision met fin à des années d’errements et de doutes : « On est très heureux que le chantier puisse reprendre. Et même si enfouir des écolos sous le béton et le goudron demande de la préparation et des moyens, c’est une opportunité qu’on ne rencontre qu’une fois dans une vie. »

L’autoroute A69 qui doit relier Castres à Toulouse, indispensable pour le confort des habitants de la région qui ne veulent pas se mêler à la plèbe des routes nationales, est un rêve qui pourra donc enfin se réaliser grâce à la ténacité des sociétés d’autoroute et des constructeurs, qu’il faut saluer ici, tant elles constituent une barrière de bon sens face à l’hystérie écologiste.

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