Société
Incendies – Un camping organise le concours de « Miss T-Shirt Sec »
Face aux incendies qui ravagent les Pyrénées-Orientales, un camping a choisi de s’adapter en organisant la première édition du concours de « Miss T-Shirt Sec ».
Malgré les feux qui progressent dans la région, pas question de déroger aux traditions pour le camping « La Cargolade » d’Argelès-sur-Mer. Le traditionnel concours de « Miss T-Shirt Mouillé » organisé chaque année par l’établissement laissera sa place à un concours de « Miss T-Shirt Sec » tout aussi festif. « Je sais qu’il fait une chaleur étouffante et qu’on a déjà perdu 45 bungalows, mais ce n’est pas une raison pour arrêter la festoche » scande le propriétaire des lieux Jérôme Abanelli dit « Jéjé le Zozo ». « Mesdames, à vous de jouer ! Il est temps de faire monter la température » ajoute-t-il hilare, avant de faire monter 22 femmes en T-Shirt blanc, sur une scène à moitié ravagée par les flammes.
Au rythme d’une bande-son « piquante » et « caliente », c’est finalement Martine, 45 ans, qui remportera la féroce compétition grâce à un T-Shirt Monoprix épais, rêche et opaque. Une performance applaudie à tout rompre par l’ensemble des vacanciers présents sur place et lui donnant droit à un caquelon contenant 40 kilos de tomme des Pyrénées fondue. « C’est le plus beau jour de ma vie ! » scande-t-elle à tue-tête avant de voir un pin centenaire en flammes s’écraser sur sa Mini Cooper.
Aujourd’hui totalement réduit en cendres, le camping « La Cargolade » ne devrait pas pouvoir rouvrir avant l’été 2029. Une première édition du jeu que Jérôme Abanelli qualifie néanmoins de « franc succès » et qu’il n’exclut pas de renouveler tous les ans dès la réouverture du camping et ce à chaque incendie.
Crédits photo : Natural selection David Ponton via GettyImages.
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