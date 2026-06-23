François Ruffin renonce à la présidentielle pour se consacrer exclusivement à la BD

Comment rester le même quand on vient de révolutionner un genre ? C’est sans doute la question qu’a dû se poser le désormais ex-candidat à la présidentielle François Ruffin après l’immense succès de Picardie Splendor aux éditions Les Arènes, une fresque tout en finesse dans laquelle François Ruffin sauve les gens de leur quotidien morose et de leur lâcheté intrinsèque. Selon ses proches, le président de « Debout ! » aurait déjà débuté la rédaction d’une trilogie dans laquelle le héros (SuperRuffin) parvient à empêcher le déclenchement de la Troisième Guerre Mondiale avant de résoudre le conflit au Moyen-Orient et de mettre fin à la guerre en Ukraine grâce à la création de « L’Internationale des gens qui puent un peu sous les bras ».

Une fresque réaliste

Même s’il n’a pas encore rédigé la fin, le député pencherait pour un grand meeting de SuperRuffin retransmis dans le monde entier qui réconcilierait définitivement tous les humains et installerait la paix dans le monde pour l’éternité. Interrogé, le réalisateur de « Merci Patron ! » préfère rester modeste malgré le succès : « Mon but est d’éviter la surenchère propre à la campagne présidentielle, je veux décrire le monde tel qu’il est dans sa réalité brute tout en trouvant des solutions raisonnables pour l’améliorer. »

Ce n’est pas la première fois qu’un candidat renonce à la présidentielle au nom de l’art. En 2017, déjà, François Hollande avait annoncé qu’il ne se présenterait pas pour mieux se consacrer à l’humour.

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