Edouard Geffray : « Chaque collégien encore vivant à l’issue des épreuves obtiendra automatiquement son brevet »

Avec des températures avoisinant les 45 degrés dans certains départements, le gouvernement a décidé de faire un geste en faveur des élèves passant leur brevet cette semaine. « Les collégiens doivent rester assis pendant des heures dans des salles surchauffées et ce, plusieurs jours de suite. Certains se sont évanouis. D’autres ont appelé le SAMU. Voilà pourquoi, je vous annonce aujourd’hui que chaque collégien qui réussira à survivre à cette monstrueuse vague de chaleur repartira d’office avec son brevet des collèges ET avec la moyenne » a déclaré le ministre de l’éducation nationale Edouard Geffray dans un appel en visio passé depuis la piscine de sa villa à Deauville.

Une proposition qui a vivement fait réagir le corps professoral à l’image de Béatrice J., professeure d’Histoire-Géographie. « Installer des climatiseurs dans chaque établissement aurait suffi mais c’est toujours mieux que rien » déclare-t-elle avant de retourner souffler de toutes ses forces en direction de ses élèves. Même son de cloche du côté de Hervé S., professeur de français. « Là on a barricadé chaque fenêtre avec du scotch et des polycopiés d’Allemand LV2. On espère que ça fera au moins baisser la température à de 45 à 39 pour aider un maximum de nos adolescents à obtenir leur diplôme » commente-t-il, avant d’ajouter « Ah, éliminé » en apercevant un seizième élève prendre feu spontanément.

En attendant la fin du brevet vendredi soir, le gouvernement a tenu à rassurer les familles en précisant que les collégiens décédés au cours d’une épreuve ne seront pas lésés, puisqu’ils bénéficieront eux aussi d’un aménagement en se voyant accorder un tiers-temps.

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