Qui a dit que le Tour de France manquait de suspense ces dernières années ? Celui-ci s’est en tout cas lourdement trompé puisque le classement est loin d’avoir livré son verdict, notamment pour la 43e place. Pour les organisateurs, c’est déjà une victoire : « Le Tour a essuyé beaucoup de critiques infondées depuis quelque temps. Mais on voit aujourd’hui que rien n’est joué pour la 43e place et que la 98e place peut elle aussi changer à tout moment », se réjouit le porte-parole d’Amaury Sport Organisation (ASO), filiale du groupe de médias Amaury, propriétaire de L’Équipe et organisateur du Tour de France. Puis d’ajouter : « Bien malin également qui pourra prédire le nombre exact de minutes d’avance de Tadej Pogacar sur ses concurrents ! »

Un final en apothéose

Ce ne sont pas les seules incertitudes sur l’issue finale de la Grande Boucle puisqu’on ignore encore quelle sera la température à l’arrivée sur les Champs-Élysées et s’il faudra être muni d’un QR code pour y accéder. En attendant, la lutte pour la 43e place monopolise toutes les attentions. Elle est actuellement détenue par Valentin Paret-Peintre, qui compte 2 heures, 5 minutes et 27 secondes de retard sur la tête du classement. Mais il est talonné par José Félix Parra qui est à moins d’une minute derrière lui et Félix Baudin qui se trouve à un peu moins de deux minutes. Et ce n’est pas tout car Valentin n’est qu’à 16 petites secondes de Tobias Foss à qui il pourrait ravir la 42e place, tout en restant le 7e Français au général. Un exploit retentissant qui ravirait tous les habitants d’Annemasse, dont il est originaire.

Ce suspense n’est pas sans rappeler celui de la dernière édition de Roland-Garros. Les pronostics allaient alors bon train pour savoir quel jour de la première semaine il n’y aurait plus de Français en lice.

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