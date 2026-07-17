Politique
Justice – Les pédocriminels pourront désormais être inquiétés à partir de la dixième plainte
Après les nombreux scandales de pédocriminalité qui ont éclaté ces derniers mois, le gouvernement réagit et décide de frapper un grand coup : les pédocriminels pourront désormais être inquiétés jusqu’à risquer la prison, à partir de la dixième plainte déposée.
La répression de la pédocriminalité franchit une étape importante, attendue depuis longtemps par les associations de protection à l’enfance. En effet, dès aujourd’hui, à partir de la dixième plainte, un agresseur pédocriminel pourra – éventuellement – écoper d’une peine de prison ferme. Un pas de plus vers une justice plus ferme, voire expéditive, qui ravira les ayatollahs de la sévérité, mais qui pose également question. Car pour Jean-Charles Bruckner, magistrat, le sujet est plus complexe qu’il n’y paraît : « Est-ce que les enfants n’inventent pas tout et n’importe quoi ? Et puis vous savez, travailler dans le périscolaire n’est pas de tout repos, et on peut tous commettre des petites erreurs. »
Du côté de l’APDF, l’Association des Pédophiles de France, la mesure inquiète : « On avait l’habitude de jamais être convoqués par la gendarmerie, ou que les juges nous mettent que du sursis ou classent l’affaire, même en cas de récidive ou même s’il y avait 40 plaintes… Mais là, on nous dit qu’on risquerait d’aller en prison pour de vrai, et ça fait peur. Ou on devra juste s’arrêter à neuf gosses quoi » nous confie un membre qui a préféré garder l’anonymat. « Si même en France, on commence à être inquiétés, je ne saurais plus où aller. Peut-être en Thaïlande, mais il fait chaud là-bas… Je vais écrire à Jack Lang, je pense qu’il peut nous aider ». Affaire à suivre.
Crédits photo : Katrin Bolovtsova via Pexels.
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