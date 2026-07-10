Canicule – Emmanuel Macron crée le ministère de l’Hydratation

Certaines situations exigent la mise en place de moyens d’urgence, et cela, Emmanuel Macron l’a bien compris. Pour aider les Français à bien s’hydrater, les messages du gouvernement ne suffisent plus, et il fallait trouver un moyen de passer à la vitesse supérieure. C’est désormais chose faite avec le tout nouveau ministère de l’Hydratation. Sa mission : donner aux Français envie de boire de l’eau, « aussi souvent que possible ». Car selon Emmanuel Macron, « les Français n’ont pas encore bien compris l’importance de ces vagues de chaleur, et notre mission est de les accompagner, tout au long de ces épreuves, pour leur apprendre à dévisser leur bouteille d’eau et de boire des bonnes gorgées d’eau fraîche, en toute sécurité. »

Concernant le nom du futur ministre, des noms circulent, mais rien n’a été confirmé pour l’instant. Selon une source à l’Elysée, « Emmanuel Macron recherche quelqu’un qui a l’expérience. Quelqu’un qui puisse boire tout au long de la journée sans être ballonné ». Le principal problème vient du fait que dans l’entourage du Président, personne ne vit dans un lieu non-climatisé, et qu’il est très difficile de rencontrer une personne qui sache boire au bon moment quand il fait chaud. On évoque même des cas de personnes qui s’hydrateraient via des brumisateurs, mais cela n’a pas encore été confirmé. Réponse attendue la semaine prochaine.

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