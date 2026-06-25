Coupe du Monde – L’homme qui s’est levé à 4h du matin pour regarder Turquie-Paraguay vient de divorcer

« Ce n’est pas la première fois que Jérôme fait le coup » raconte son meilleur ami Philippe. « La semaine dernière déjà il avait organisé les 10 ans de sa fille dans un PMU pour suivre le match de l’équipe de France. Et la semaine d’avant, il avait proposé à sa femme de passer leur soirée en amoureux au Balto pour regarder Mexique – Afrique du sud sous prétexte que c’était le match d’ouverture. On ne le changera pas, c’est Jéjé » conclut Philippe avec philosophie.

Une passion qui n’a cessé de s’aggraver au fil des matchs, conduisant Jérôme à poser des RTT au travail et à rater des déjeuners dans sa belle-famille pour assister à Uruguay – Nouvelle-Zélande, Autriche – Jordanie, ou encore Canada – Bosnie-Herzégovine. « Le pompon ça a été quand il n’est pas venu à une réunion parents-profs sous prétexte qu’il devait à tout prix connaître la fin du match Belgique – Égypte, Murielle n’a pas supporté » se désole Philippe.

Aux dernières nouvelles, les deux époux auraient convenu d’une rupture à l’amiable qui devait être contractualisée lors d’un rendez-vous avec leur avocat la semaine dernière. Rendez-vous que Jérôme a hélas raté, trop absorbé par la rencontre entre l’Équateur et le Curaçao.

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