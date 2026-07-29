Pour fuir la chaleur, 83% des Français envisagent de passer l’été 2027 en Enfer

Inflation et canicule obligent, les Français envisagent de nouvelles destinations pour leurs vacances. Selon un sondage Odoxa, 83 % d’entre eux pourraient se laisser tenter par l’Enfer l’été prochain.

Une destination qui gagne les faveurs des touristes en raison de son climat tempéré et de tarifs abordables. « Ma cousine y est allée en juin, elle nous a envoyé des photos d’elle dans des brasiers à seulement 40 °C la veinarde ! » explique Lucien, un habitant du Mans. « En plus, pour y aller, il suffit de se comporter comme une enflure. C’est complètement à ma portée, moi qui aime citer OSS 117 toute la journée. »

Originaire de Toulon, la famille Berthelot, elle, a sauté le pas il y a trois ans et a déjà son emplacement sur le camping du Styx en août 2027. « Il y a un peu plus de monde chaque année et ça bouchonne pas mal à l’entrée de Pandemonium mais ça vaut vraiment le coup entre l’élection de Miss Inferno et la balade à dos de Cerbère pour les gosses. Et puis on peut croiser des stars comme l’abbé Pierre » raconte Éric avec enthousiasme.

Une « glamourisation » des lieux qui agace cependant les riverains. « Depuis que Ryanair dessert le neuvième cercle, c’est devenu invivable. Impossible de faire trois pas sans croiser un Allemand avec un t-shirt “I love Belzébuth”. Et puis tous ces touristes qui font la queue pour un selfie avec Serge Dassault, c’est insupportable… » témoigne Lucette qui n’exclut pas de faire de bonnes actions pour quitter les lieux et déménager au Purgatoire.