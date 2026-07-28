Société
La forêt de Fontainebleau sera remplacée par un musée dédié à l’écologie
Très critiqué pour son manque de préparation face aux vagues de chaleur, le gouvernement a souhaité faire amende honorable en érigeant un gigantesque musée consacré à l’écologie sur les cendres de la forêt de Fontainebleau.
Ce complexe de douze étages, peint en vert et entièrement climatisé, pourra accueillir jusqu’à 3 000 visiteurs par jour grâce à un système de navettes au départ de Fontainebleau toutes les quinze minutes, ou toutes les heures en Ubercopter depuis la capitale. « Une fois sur place, les touristes pourront se restaurer entre deux expositions dans un McDonald’s ou un Big Fernand, au choix », explique Jean-Charles Letellier, en charge du projet.
Les expositions en question, toutes consacrées au bilan écologique d’Emmanuel Macron, retraceront les plus grandes actions de ce dernier. « Les visiteurs pourront se recueillir devant son tweet “Notre maison brûle”, relire sa déclaration dans laquelle il s’engage à interdire le glyphosate ou se plonger dans une grande frise des huit ministres de la Transition écologique, le tout commenté dans un audioguide par Yann Arthus-Bertrand. »
Preuve que le président prend ce projet très au sérieux, le gouvernement vient d’imprimer 55 000 tracts pour annoncer l’ouverture du musée et n’exclut pas d’ouvrir un magasin Truffaut là où se trouvait la forêt de Gironde.
Photo Pexels
Les plus consultés
-
CultureIl y a 6 jours
Shakira remise dans son bocal de formol en attendant la prochaine Coupe du monde
-
SportsIl y a 2 semaines
PSG – Le contrat de Lucas Digne mangé par le chien de Nasser al-Khelaïfi
-
SportsIl y a 1 semaine
Le concert de Shakira, Madonna et BTS interrompu par la finale de la Coupe du monde de football
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Jean-Luc Mélenchon veut instaurer une finale pour la 3e place à la présidentielle
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
L’aide à mourir accessible en priorité aux personnes dont le voisin joue de la trompette
-
PolitiqueIl y a 1 jour
Emmanuel Macron affirme « qu’il faut continuer à discuter » avec les incendies
-
SportsIl y a 6 jours
Donald Trump offre une gamelle en or à Gianni Infantino pour le remercier de ses bons et loyaux services
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Jordan Bardella avoue être « furieux » d’avoir dû apprendre à sourire pour rien