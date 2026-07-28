La forêt de Fontainebleau sera remplacée par un musée dédié à l’écologie

Ce complexe de douze étages, peint en vert et entièrement climatisé, pourra accueillir jusqu’à 3 000 visiteurs par jour grâce à un système de navettes au départ de Fontainebleau toutes les quinze minutes, ou toutes les heures en Ubercopter depuis la capitale. « Une fois sur place, les touristes pourront se restaurer entre deux expositions dans un McDonald’s ou un Big Fernand, au choix », explique Jean-Charles Letellier, en charge du projet.

Les expositions en question, toutes consacrées au bilan écologique d’Emmanuel Macron, retraceront les plus grandes actions de ce dernier. « Les visiteurs pourront se recueillir devant son tweet “Notre maison brûle”, relire sa déclaration dans laquelle il s’engage à interdire le glyphosate ou se plonger dans une grande frise des huit ministres de la Transition écologique, le tout commenté dans un audioguide par Yann Arthus-Bertrand. »

Preuve que le président prend ce projet très au sérieux, le gouvernement vient d’imprimer 55 000 tracts pour annoncer l’ouverture du musée et n’exclut pas d’ouvrir un magasin Truffaut là où se trouvait la forêt de Gironde.



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