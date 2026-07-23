Après cinq entretiens d’embauche, elle décroche enfin le poste qu’elle quittera dans trois semaines

« J’ai d’abord eu un entretien avec la chasseuse de têtes, puis avec la DRH, puis avec mon futur N+1, puis ma N+2 et après un entretien de mise en situation, le tout étalé sur 6 mois bien sûr, le temps qu’ils fassent la même chose avec 18 autres candidats », commente Hannan, fière de son succès. « J’ai été choisie en raison de mon expérience mais aussi de mes qualités personnelles, notamment ma résilience ». C’est justement sa prétendue résilience qui sera mise à rude épreuve avec sa responsable directe, Séverine Delonge, connue pour sa toxicité, son aigreur et son ton passif-agressif permanent.

Contactée, Séverine Delonge nous a assurés qu’elle ferait « tout son possible pour faire de la vie d’Hannan un enfer » : journées à rallonge, heures sup fortement conseillées et non payées, pression inutile, messages de la hiérarchie en dehors des heures de bureau, « bref, la totale ! » En effet, cette manageuse de 41 ans, nourrit une haine profonde pour la génération Z « qui se croit tout permis » et chaque jeune qu’elle détruit est une nouvelle victoire à son actif. « Il faut qu’ils payent pour les échecs de ma propre vie » assène la quadragénaire en broyant dans son poing son gobelet de café vide. Rendez-vous dans trois semaines.