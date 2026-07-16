PSG – Le contrat de Lucas Digne mangé par le chien de Nasser al-Khelaïfi 

Alors que Lucas Digne devait signer au Paris Saint Germain, l’appétit du chien de Nasser al-Khelaïfi en a décidé autrement, comme l’a raconté le président parisien sur l’antenne d’RMC. « J’ai deux chiens, Baba, un brave golden retriever, et Sarkozy, un petit chihuahua hargneux. Hier soir, devant le match France-Espagne, Sarkozy est venu à côté de moi, la bouche pleine, en train de mâcher un contrat de joueur. C’était celui de Lucas Digne. »

Le président du PSG semblait très embêté par la situation. « Il a tout dévoré… le transfert n’était plus valide. Je m’en excuse auprès de ce Monsieur Digue…Dine ? Digne pardon. En vérité, je ne connais pas ce monsieur. La vie est ainsi faite. Que voulez-vous ? On ne peut pas faire face à la volonté d’un caniche » a-t-il lâché en sabrant du champagne.

Nasser al-Khelaïfi a confié que ce n’était pas la première fois que son canidé a décidé de l’avenir du PSG : « Mon chien est très calé en football. Je lui fais une confiance aveugle. C’est lui qui, à l’époque, avait uriné sur la prolongation de Kylian Mbappé et uriné sur les Louboutin de son agent… enfin de sa mère. Oh regardez-le, il est en train de se frotter contre le maillot de Fabien Ruiz. Quel expert ! »

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