14 Juillet – Faute de carburant, la patrouille de France défilera en Vélibs’ 

Face à un prix à la pompe qui ne cesse de grimper, Sébastien Lecornu a dévoilé ce mercredi un programme quelque peu différent pour le défilé du 14 juillet. En effet, pour la première fois depuis 70 ans, la patrouille de France ne défilera pas dans les airs mais sur la terre ferme au guidon de Vélibs’ floqués pour l’occasion aux couleurs de l’Hexagone. « Soyez certains que nous travaillons très dur avec le ministère des Armées pour vous offrir un spectacle à la hauteur de l’évènement » a déclaré avec enthousiasme Sébastien Lecornu lors d’une annonce officielle, avant de dévoiler une image d’un Vélib’ surmonté d’une tête de coq et de deux fumigènes.

Au programme, ce ne sont pas moins de 70 Vélibs’ flambants neufs qui seront déployés entre le secteur de La Défense, l’arc de Triomphe, les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Entre slaloms festifs, dérapages acrobatiques et coups de sonnette virtuoses, les pilotes de l’Armée de l’Air enchaîneront près de 2h30 de cabrioles, pour le grand bonheur des petits et des grands, avant d’abandonner leurs véhicules du jour à l’issue de leur prestation directement dans la Seine.

Un moment magique qui se conclura, 14 juillet oblige, par un gigantesque défilé militaire de près de 4000 soldats en voiturettes de golf, échasses et bâtons sauteurs, en attendant d’assister le soir à la projection sur les Champs-Élysées des plus beaux tirs de missiles américains à la place du traditionnel feu d’artifice.

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