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Monde Libre

Total propose de faire transiter le pétrole par le détroit d’Ormuz en le déversant directement dans la mer

Par souci de simplification logistique, la compagnie pétrolière a présenté un plan innovant et économique pour alimenter l’Occident en or noir.

Publié le

 mar 


Après un énième blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran, Total a décidé de prendre les devants pour éviter que la crise pétrolière ne s’enlise. « Après des jours de recherche, notre cellule logistique a développé un système révolutionnaire consistant à déverser directement le pétrole dans le golfe Persique pour qu’il se répande dans la mer d’Arabie puis dans l’océan Indien, où nous pourrons le récupérer en toute sécurité à l’aide de gigantesques pompes », a exposé un responsable de la compagnie productrice de pétrole face à un parterre de journalistes.

Questionné sur l’impact écologique d’une telle opération, le porte-parole de Total s’est montré extrêmement rassurant en expliquant que le pétrole avait la particularité de flotter sous forme de très larges nappes, facilitant ainsi sa récupération. « La faune marine ne court absolument aucun risque : les poissons étant incapables de nager dans le pétrole, ils fuient instinctivement les nappes de fioul, tandis que les oiseaux sont protégés de toute contamination grâce à leurs plumes parfaitement imperméables. ». Avant de souligner le bilan carbone exceptionnelle-
ment bas de cette opération, puisqu’aucun bateau ne sera sollicité pour
transporter le pétrole.

Le porte-parole de la compagnie a ensuite mis en avant un atout majeur : la possibilité pour les consommateurs du monde entier de récolter eux-mêmes leur carburant répandu sur les plages grâce aux marées noires, « car tout le fioul ne pourra pas être récupéré dans l’Océan Indien », admet-il. Chacun pourra, équipé d’un petit seau ou d’un jerrican, venir se fournir directement sur les galets et les coquillages afin de remplir le réservoir de sa voiture à moindres frais. « Une activité ludique et économique qui correspond parfaitement aux valeurs de solidarité et de partage qui sont chères à Total », s’est ému le délégué du groupe.

L’idée a reçu un accueil plutôt mitigé de la part de la communauté internationale. Emmanuel Macron s’est dit « fermement opposé à ce procédé » et s’est dit « prêt à froncer les sourcils en
hochant la tête de façon désapprobatrice » si elle était mise à exécution. Donald Trump a en revanche salué cette initiative jugée brillante et a suggéré que les méthaniers bloqués dans le détroit puissent également libérer massivement le gaz qu’ils transportent afin de le récupérer au-delà de la frontière iranienne avec de gigantesques bocaux.

Photo Getty

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