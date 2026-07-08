Suzanne, 62 ans, s’est offert pour son départ à la retraite un nouveau canapé, acheté chez Maisons du Monde. « C’est un canapé design, modulable, assez chic et bien rembourré, il va parfaitement dans mon salon. Quand Ulysse l’a vu, c’était le coup de foudre. » Ulysse, son caniche a très vite noué une relation spéciale avec un des gros coussins. « Il passait son temps à se frotter dessus dès que j’avais le dos tourné » commente Suzanne dans un sourire. « Mais, un jour je l’ai mis au sale, et il a commencé à s’intéresser aux autres. Aujourd’hui, il les aime tous pareil, il a beaucoup d’amour à donner. »

Nous avons souhaité faire le test, et une fois que nous nous sommes éloignés, Ulysse s’est jeté sur chaque coussin du canapé jusqu’à ce qu’il réussisse à « faire sa petite affaire » comme l’indique Suzanne. Ulysse fait donc partie des rares êtres épanouis dans une relation polyamoureuse, loin de la jalousie ou des rancœurs qui peuvent naître dans de telles relations. Un caniche qui donne une belle leçon de vie aux humains dans un monde où les relations deviennent de plus en plus complexes.

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