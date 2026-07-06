Pour tenter d’avoir l’air plus cool, il se met à surnommer ses amis « les amigos »

Cette initiative s’ajoute aux nombreuses loufoqueries de Xavier, déjà connu pour saluer ses collègues en disant « hello everybody » et pour les quitter en disant « j’y go d’agneau » quand il ne les apostrophe pas de son célèbre « zé baaarti » au début de chaque activité de groupe. Autant de fantaisies qui ont valu au trentenaire une réputation de « franc déconneur » auprès de ses proches.

« Xavier c’est vraiment un drôle d’asticot » témoigne Philippe, son partenaire de paddle. « L’autre jour au restaurant, il s’est mis ses deux baguettes dans la bouche pour imiter un morse. On s’est regardés avec les copains en se disant « Mais il a fumé la moquette ou quoi ?» » Une anecdote dont se souvient aussi avec hilarité Sophie, une amie d’enfance qui convient que si Xavier n’existait pas, il faudrait vraiment l’inventer.

Toujours dans cette volonté de dérider son entourage, le jeune contrôleur de gestion a déjà prévu toute une nouvelle série de plaisanteries dont il a le secret. Aux dernières nouvelles, il aurait déjà surpris plusieurs amis en leur mettant les deux mains devant les yeux avant de leur demander « Devine qui c’est ?»

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