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Société

Il veut passer plus de temps avec ses enfants maintenant qu’ils ne veulent plus le voir

Alors qu’un père de famille aimerait renouer avec ses enfants, ceux-ci ne tiennent malheureusement plus à le voir. Rencontre.

Publié le

 mar 


C’est une bien triste histoire qui arrive à Christophe, père de trois enfants, à l’approche de sa retraite. « J’ai enfin arrêté de travailler après de longues années de bons et loyaux services dans mon cabinet d’avocats en droit des affaires. 35 ans à bosser jour et nuit, au détriment de mes loisirs et de ma vie de famille, même si mon salaire et mes primes ont servi à payer les études des gamins… et la pension alimentaire de mon ex-femme. Je pensais profiter de mon temps libre pour enfin passer du temps avec mes enfants… mais visiblement, ils avaient d’autres plans », soupire le jeune retraité. »

« Le plus jeune, Thomas… non, ça c’est le deuxième, Pierre, voilà. Il est avocat comme moi, donc pas trop dispo. Le deuxième, Thomas donc, il est entrepreneur et vit à Bali avec sa femme et ses enfants. Compliqué aussi. Et la plus grande, on est un peu en froid depuis que je n’ai pas pu venir à son mariage à cause d’une réunion importante avec une grosse entreprise américaine. Les femmes et les affaires, on connaît, hein ? » s’esclaffe Christophe en essuyant une larme.

Le père de famille demande quelques secondes avant de reprendre l’entretien, qu’il passe les yeux dans le vide à fixer sa Rolex flambant neuve. « Un ami m’a conseillé de me mettre sur les applis de rencontre. Donc j’ai téléchargé Tinder… il y a de la petite jeunette ! J’ai pas encore de match, mais je crois que j’ai mes chances. Regardez ma photo, c’est moi à La Baule, au volant de mon Porsche Cayenne tout neuf. Vous en pensez quoi ? J’aurais peut-être dû refermer un bouton de chemise. C’est dommage, si mes enfants me parlaient encore, je leur aurais demandé leur avis. »

Crédits photo : Andréa Picquadiao via Pexels.

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