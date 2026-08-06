Pour gagner en popularité, Raphaël Glucksmann apparaît recouvert de crousty 

C’est une stratégie de communication audacieuse qui fait couler beaucoup d’encre. Lors de son dernier meeting, Raphaël Glucksmann a choisi de se présenter à la tribune, les bras, le visage et son costume recouverts d’une épaisse couche de chapelure grillée : « Le message est simple : je suis jeune et comme tous les jeunes, je suis fou de Tasty Crousty. Regardez, j’ai même du poulet dans les poches et du riz dans mes chaussettes ! J’ose le dire, je suis un homme croustillant ! » a déclaré le député européen, devant une salle à moitié vide et médusée par cet étonnant spectacle.

La méthode a divisé au sein du Parti socialiste. Cela dit, selon l’Ifop, la cote de popularité de Raphaël Glucksmann a grimpé de 4 % auprès des 18-25 ans. Apparemment, le côté crousty « rassure » les étudiants en période d’examens et de canicule. Du côté de l’opposition, on dénonce une « récupération éhontée » de la malbouffe, comme le souligne Jordan Bardella : « Monsieur Glucksmann s’est couvert de crousty mais surtout de ridicule. C’est quoi la suite ? Il va venir déguisé en gallinacé de Master Poulet ? C’est pitoyable ! » a lâché le possible candidat du RN, en train de picorer du caviar dans un palace monégasque avec sa compagne.

Le député, lui, ne compte pas s’arrêter là. Il aurait déjà prévu de venir sur le plateau de France Info, enroulé dans une galette de blé, recouvert de viande de kebab et de sauce algérienne « car je n’oublie pas mon électorat plus âgé, qui est resté fidèle au kebab de notre enfance ! » s’est-il exclamé, accroché à une broche tournante du Royal Döner de Clichy.