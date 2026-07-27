À court d’idées, Le Point décide de consacrer un 789 ème article à Jean-Luc Mélenchon

Sobrement intitulé « Pourquoi Jean-Luc Mélenchon est le plus grand danger de l’histoire de l’humanité », l’article établit un parallèle entre le leader Insoumis et Cthulhu, le Grand Ancien. « Les deux trouvent leurs adorateurs parmi des tribus dégénérées qui leur vouent un culte et les deux souhaitent précipiter la civilisation dans un chaos indicible. Mais seul Jean-Luc Mélenchon menace véritablement les marges des PME françaises. Et son apparence est bien plus monstrueuse que la tête de pieuvre pleine de tentacules de Cthulhu. »

Le journaliste s’emploie ensuite à expliquer en quoi la candidature de Marine Le Pen est moins dangereuse pour la France en 2027. « Tout d’abord, Marine Le Pen parle moins fort. Vous remarquerez également que ses représentants ont toujours une cravate et un costume bien repassé. », explique-t-il avant d’intégrer un lien hypertexte renvoyant à un autre article du Point comparant Jean-Luc Mélenchon au Kraken.

Autant d’arguments qui ont su convaincre l’électorat de l’hebdomadaire. Aux dernières nouvelles, l’article aurait déjà été partagé plus de 10 500 fois sur Facebook et dans des groupes familiaux WhatsApp par des hommes blancs de plus de 60 ans issus d’une catégorie CSP+.

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