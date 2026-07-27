Emmanuel Macron affirme « qu’il faut continuer à discuter » avec les incendies

« Nous devons continuer à discuter avec les incendies » a répété Emmanuel Macron au sortir d’une réunion de crise. Alors que la situation tend à durer, le président de la république refuse pour autant de cesser tout dialogue avec les incendies. « Si nous ne parlons pas au feu, qui le fera ? Je pense que nous devons établir une ligne de discussion et voir sur quels sujets nous pouvons nous retrouver et avancer ensemble, durablement » a-t-il souligné.

« Nous devons protéger nos forêts et nos maisons, et en même temps, nous devons comprendre et ne pas braquer inutilement ces incendies » a répété le président, soulignant qu’il était important de comprendre ce que voulait vraiment les incendies et ce qu’ils voulaient faire, avec pourquoi pas, la possibilité d’un développement en commun. « Nous avons tout à gagner plutôt qu’un affrontement binaire avec de l’eau et des avions. Il ne faut pas humilier les incendies ».

Dans l’immédiat, Emmanuel Macron recommandait aux pompiers de contenir sans violence les flammes et de rester le plus diplomate possible pour « réserver une porte de sortie honorable à ce méga feu ».

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