Un bug de la plateforme DocuSign empêche la signature de l’accord entre les États-Unis et l’Iran

L’accord de paix tant attendu entre les Etats-Unis et l’Iran ne sera finalement pas conclu ce mardi. En cause : le code de validation DocuSign censé être envoyé par SMS sur les portables de Donald Trump et du Président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, qui n’est, à ce jour, toujours pas arrivé. « C’est un contretemps fâcheux mais je vous assure que la signature de cet accord est imminente » a déclaré ce matin Donald Trump lors d’une conférence de presse, avant de bombarder violemment Téhéran.

Le PDG de DocuSign, Olivier Pin, a de son côté présenté des excuses publiques pour les désagréments rencontrés, accusant un bug système sur le point d’être résolu par ses équipes en interne. « En attendant de régler le problème, les deux puissances ennemies recevront un lien éphémère sur leurs adresses gmail leur permettant de valider la bonne réception du traité de paix via notre partenaire laposte.net » explique-t-il, professionnel.

Un incident minime donc qui devrait bientôt être résolu et permettre de mettre fin au conflit, une fois que les deux nations auront fini d’identifier les différents passages piétons sur une série de douze photos.



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