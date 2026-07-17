Tour de France – Pour ne pas les ralentir, la caravane publicitaire passera après les coureurs

C’est une petite révolution qui est en train de s’opérer au sein de l’organisation du Tour de France. Contrairement aux éditions précédentes, les coureurs s’élanceront plusieurs heures avant la caravane publicitaire. Une décision qui vise à ne pas ralentir la course et qui semble convenir au peloton comme aux marques participant la caravane publicitaire. « Nous ne pouvons pas maintenir l’allure des coureurs. On n’arrive pas à suivre. Et puis à grande vitesse, c’est beaucoup plus difficile pour nous de viser les spectateurs pendant la distribution des cadeaux », explique Alexandre, en train de s’entraîner à jeter des mini-saucissons Cochonou dans le visage d’un enfant de trois ans. « C’est humiliant ! L’an dernier, plusieurs coureurs qui m’avaient rattrapé et m’avaient dérobé la moitié de mon stock de Vache qui rit pendant la course », se plaint un autre.

Du côté des coureurs, la nouvelle est accueillie tout aussi favorablement, certains saluant le bon sens de l’organisation. « J’ai dû rouler pendant plus de 25 kilomètres sur le bas-côté pour doubler la caravane qui ne dépassait pas les 60 km/h de moyenne », racontait, très énervé, l’un des favoris, Jonas Vingegaard, à l’arrivée d’une étape du Giro. Pour garantir la sécurité des coureurs, la caravane s’élancera sur le parcours de l’étape dès 4h du matin. Une décision de la direction de course devrait permettre d’éviter de revivre la polémique qui avait émaillé l’édition 2025 après que le maillot jaune Tadej Pogacar a rallié Paris avec trois jours d’avance sur la caravane publicitaire.

Crédits photo : Stuart Franklin via GettyImages.

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