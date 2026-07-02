Sports
5 excuses pour ne pas aller au sport aujourd’hui
Une majorité de Français déclare être en manque d’inspiration pour leurs excuses quand il s’agit de ne pas aller au sport. Voici donc 5 excuses qui pourront vous servir à tout moment.
1- Votre transpiration
Personne n’aime transpirer, à part les transpirophiles, et on ne peut pas vous en parler ici. Épargez-vous ce mauvais moment à passer en restant avachi(e) sur votre canapé, vous y gagnerez au change.
2- Vous en avez fait hier
Ne soyez pas le genre de personnes sans personnalité qui n’a que le sport dans sa vie, et qui n’a rien d’autre à raconter. Si vous en avez fait hier, cela suffit largement.
3- François Hollande
François Hollande ne fait pas de sport et il a réussi à être Président en 2012. Il a même réussi à se mettre en couple avec une actrice, alors vous pouvez bien vous permettre un petit jour off.
4- La conjoncture astrale
Clairement, au vu de la position de Mars et de la Lune aujourd’hui, si vous faites du sport, vous allez vous claquer quelque chose bêtement. Et vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même !
5- Vous n’avez pas encore reçu votre petit legging sexy
Si vous n’avez pas votre legging argenté bien moulant, toute séance de sport est vouée irrémédiablement à l’échec. Attendez de le recevoir, ce sera mieux.
Photo Pexels
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