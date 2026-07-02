5 excuses pour ne pas aller au sport aujourd’hui

1- Votre transpiration

Personne n’aime transpirer, à part les transpirophiles, et on ne peut pas vous en parler ici. Épargez-vous ce mauvais moment à passer en restant avachi(e) sur votre canapé, vous y gagnerez au change.

2- Vous en avez fait hier

Ne soyez pas le genre de personnes sans personnalité qui n’a que le sport dans sa vie, et qui n’a rien d’autre à raconter. Si vous en avez fait hier, cela suffit largement.

3- François Hollande

François Hollande ne fait pas de sport et il a réussi à être Président en 2012. Il a même réussi à se mettre en couple avec une actrice, alors vous pouvez bien vous permettre un petit jour off.

4- La conjoncture astrale

Clairement, au vu de la position de Mars et de la Lune aujourd’hui, si vous faites du sport, vous allez vous claquer quelque chose bêtement. Et vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même !

5- Vous n’avez pas encore reçu votre petit legging sexy

Si vous n’avez pas votre legging argenté bien moulant, toute séance de sport est vouée irrémédiablement à l’échec. Attendez de le recevoir, ce sera mieux.

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