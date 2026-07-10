À l’approche de ses 40 ans, il hésite entre divorcer et s’inscrire au badminton

« J’aurais bien fait un burn out, mais je l’ai déjà fait pour mes 35 ans » nous raconte, dépité, cet analyste financier. À l’aube de ses 40 ans, Alexis n’a toujours pas décidé de quoi sa crise de la quarantaine sera faite, et l’angoisse commence naturellement à monter.

Tenté par la reconversion professionnelle, toujours bienvenue pour un quadragénaire, il craint toutefois d’être accusé de plagiat par plusieurs de ses proches : « mon meilleur ami a tout plaqué pour ouvrir une boulangerie sans gluten, ma sœur s’est reconvertie dans le social pour donner du sens à sa vie, j’ai un peu peur de manquer d’originalité avec mon idée de coffee shop vegan au Soudan ».

Après avoir étudié toutes les possibilités, Alexis n’a plus que deux solutions pour réussir son passage dans l’ère de la quarantaine : quitter sa femme ou s’inscrire au badminton pour pimenter son existence. Si le badminton lui semble plus économique, le divorce lui semble être une solution fiable et éprouvée par la moitié de ses amis. « Je vais essayer de négocier un mois d’essai pour le divorce, comme pour le badminton, afin d’être sûr de mon choix », explique-t-il.

Selon nos informations, son épouse lui aurait déjà accordé une période d’essai de 50 ans renouvelable.

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