Un enfant aperçu à une projection du film d’animation Toy Story 5

Julie, présente parmi les spectateurs témoins de la scène ce mercredi, n’en revient toujours pas. « Au début, je pensais que c’était une personne de petite taille ou un cosplayeur déguisé en Bonnie, l’héroïne du film », explique la trentenaire, visiblement perturbée par la scène. C’est en voyant l’individu en question demander comment s’appelle le cow-boy que Julie comprend le malaise.

Immédiatement, elle prévient les services de sécurité afin qu’ils interviennent au plus vite. « Je ne comprends pas le papa qui a amené sa fille voir Toy Story 5 au cinéma », s’émeut Antoine, le compagnon de Julie, encore choqué que quelqu’un puisse penser qu’il s’agissait d’un film pour enfant. Fort heureusement, les vigiles ont pu intercepter l’enfant à la fin de la bande annonce de Scary Movie, lui épargnant les premières images du film d’animation.

Les responsables du cinéma ont présenté leurs excuses aux téléspectateurs présents, assurant qu’une telle scène ne se reproduirait pas. « Les entrées seront davantage contrôlées et la mention “interdit aux moins de 34 ans” a été apposée sur l’affiche du film », assure le directeur de l’établissement. Un plan de sécurité similaire devrait être mis en place à l’occasion de la sortie de L’Âge de glace 6, prévue pour 2027.

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