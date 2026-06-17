Culture
Un enfant aperçu à une projection du film d’animation Toy Story 5
Grosse surprise pour les spectateurs du cinéma Pathé Bellecour de Lyon en apercevant une petite fille de huit ans dans la salle de projection.
Julie, présente parmi les spectateurs témoins de la scène ce mercredi, n’en revient toujours pas. « Au début, je pensais que c’était une personne de petite taille ou un cosplayeur déguisé en Bonnie, l’héroïne du film », explique la trentenaire, visiblement perturbée par la scène. C’est en voyant l’individu en question demander comment s’appelle le cow-boy que Julie comprend le malaise.
Immédiatement, elle prévient les services de sécurité afin qu’ils interviennent au plus vite. « Je ne comprends pas le papa qui a amené sa fille voir Toy Story 5 au cinéma », s’émeut Antoine, le compagnon de Julie, encore choqué que quelqu’un puisse penser qu’il s’agissait d’un film pour enfant. Fort heureusement, les vigiles ont pu intercepter l’enfant à la fin de la bande annonce de Scary Movie, lui épargnant les premières images du film d’animation.
Les responsables du cinéma ont présenté leurs excuses aux téléspectateurs présents, assurant qu’une telle scène ne se reproduirait pas. « Les entrées seront davantage contrôlées et la mention “interdit aux moins de 34 ans” a été apposée sur l’affiche du film », assure le directeur de l’établissement. Un plan de sécurité similaire devrait être mis en place à l’occasion de la sortie de L’Âge de glace 6, prévue pour 2027.
Crédits photo : Karwai Tang via GettyImages.
Les plus consultés
-
EconomieIl y a 1 semaine
Édouard Philippe : « Je veux que les Français puissent continuer à travailler après la mort »
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Raphaël Glucksmann s’endort en direct sur TF1 en s’écoutant parler
-
CultureIl y a 2 semaines
Kev Adams remporte Top Chef USA en réchauffant une assiette de pâtes
-
SantéIl y a 2 semaines
Des bébés déclarés inconsommables après avoir été décongelés puis recongelés
-
PolitiqueIl y a 1 jour
Les États-Unis annoncent quitter le G7 pour fonder le G1
-
SociétéIl y a 1 semaine
Avec 7 Louise et 12 Gabriel par classe, une école maternelle décide de numéroter les enfants
-
SociétéIl y a 22 heures
5 emojis à utiliser quand un proche vous annonce son cancer
-
Monde LibreIl y a 1 semaine
Pour donner une image plus moderne de l’Église, Léon XIV demande à être appelé « Léon 6-7 »