« Je réfute toutes les accusations calomnieuses à mon égard. Je suis un stand-uppeur respectable et jamais je n’aurais osé faire carrière sans lancer mon podcast. Et pourquoi pas faire un set sans demander s’il y a des couples dans la salle ? » a lancé Guillaume Malard, humoriste de 28 ans, en story sur son compte Instagram.

En effet, Guillaume possédait bel et bien un podcast, mais celui-ci était simplement très peu écouté, avec pas moins de 12 auditeurs en moyenne sur Spotify. « C’est un podcast de niche. Je discute avec mes potes humoristes de ce qu’ils pensent de la société, parce que je crois qu’on est un peu les nouveaux philosophes de l’époque. »

Revigoré par ce coup de projecteur, Guillaume est désormais décidé à prendre sa revanche et à faire de son émission une référence de la podcastosphère. « Dans le prochain épisode, je vais interviewer Dieudonné et lui demander si on peut encore rire de tout », s’exclame l’intéressé, pas peu fier de son futur buzz.

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