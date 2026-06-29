Culture
Paris – Un humoriste suspecté de ne pas avoir de podcast
Un humoriste a passé 18 heures en garde à vue après plusieurs signalements de fans l’accusant de ne pas avoir de podcast.
« Je réfute toutes les accusations calomnieuses à mon égard. Je suis un stand-uppeur respectable et jamais je n’aurais osé faire carrière sans lancer mon podcast. Et pourquoi pas faire un set sans demander s’il y a des couples dans la salle ? » a lancé Guillaume Malard, humoriste de 28 ans, en story sur son compte Instagram.
En effet, Guillaume possédait bel et bien un podcast, mais celui-ci était simplement très peu écouté, avec pas moins de 12 auditeurs en moyenne sur Spotify. « C’est un podcast de niche. Je discute avec mes potes humoristes de ce qu’ils pensent de la société, parce que je crois qu’on est un peu les nouveaux philosophes de l’époque. »
Revigoré par ce coup de projecteur, Guillaume est désormais décidé à prendre sa revanche et à faire de son émission une référence de la podcastosphère. « Dans le prochain épisode, je vais interviewer Dieudonné et lui demander si on peut encore rire de tout », s’exclame l’intéressé, pas peu fier de son futur buzz.
Crédits photo : Alpha En via Pexels.
Les plus consultés
-
Hi-TechIl y a 2 semaines
ChatGPT lance un appel de détresse après avoir démarré une discussion avec Fabrice Luchini
-
PolitiqueIl y a 4 jours
Edouard Geffray : « Chaque collégien encore vivant à l’issue des épreuves obtiendra automatiquement son brevet »
-
SportsIl y a 5 jours
Polémique autour de la création de pauses fraîcheur lors des courses de 100 mètres
-
SociétéIl y a 2 semaines
5 emojis à utiliser quand un proche vous annonce son cancer
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Les États-Unis annoncent quitter le G7 pour fonder le G1
-
SociétéIl y a 5 jours
Trois jours après s’être baigné dans le canal Saint-Martin, il peut ronger un chêne centenaire en moins de deux heures
-
SociétéIl y a 5 jours
Rencontres – Elle assume son côté ‘fofolle’ en indiquant aimer les brunchs, les voyages et Coldplay
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Angleterre – Le Premier ministre Keir Starmer remplacé par Hervé Renard