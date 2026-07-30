Monique Barbut recommande aux Bordelais de jeter leurs mégots dans la Garonne 

Invitée de l’émission La Grande Matinale sur France Inter ce mardi, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut a présenté quelques mesures visant à limiter les futurs départs d’incendies dans la région bordelaise. « Avec le réchauffement climatique, la région Nouvelle-Aquitaine est devenue une vraie bombe à retardement. Voilà pourquoi j’invite tous les locaux à jeter leurs mégots de cigarette directement dans la Garonne pour protéger notre belle France », déclare-t-elle au micro de Benjamin Duhamel. Puis d’ajouter : « C’est valable également pour les canettes, les tessons de bouteille, les bidons d’essence, tout ce qui pourrait embraser accidentellement un sol un peu trop sec ».

Une annonce qui a provoqué des réactions mitigées de la part des Bordelais. « J’ai toujours jeté mes mégots de clopes par terre, c’est pas aujourd’hui que je vais commencer à polluer autrement », commente Dominique, 64 ans. D’autres en revanche avouent comprendre la démarche, à l’image de Martin, 32 ans. « La France brûle ! Alors c’est vrai que c’est un petit réflexe à choper, mais je crois qu’on doit tous apprendre aujourd’hui à penser collectif » explique-t-il, avant de balancer un barbecue rempli de côtelettes et trois réchauds au fond du fleuve.

Critiquée quant à l’impact écologique de la mesure, Monique Barbut s’est déclarée « prête à démissionner à nouveau » avant de voir sa demande encore une fois refusée par Emmanuel Macron.