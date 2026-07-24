Trop fainéant pour se suicider lui-même, il dit qu’il sait des choses sur l’affaire Epstein

Issy-les-Moulineaux – Bastien Riquet, chômeur de 39 ans, a perdu goût à la vie depuis plusieurs mois. Après plusieurs tentatives de suicide abandonnées au dernier moment, Bastien a trouvé un moyen simple et efficace de mettre fin à ses jours, et sans effort : dire qu’il détient des informations brûlantes sur l’affaire Epstein. « J’ai vu que toutes les personnalités liées à l’affaire mourraient mystérieusement, alors pourquoi pas moi ? Parce que se suicider demande en réalité pas mal de préparation : acheter des médicaments, trouver une musique triste pas trop cliché, écrire une lettre d’adieu… Flemme. Donc là, je sais qu’en disant partout que j’ai des infos compromettantes sur Jeffrey Epstein, on va me retrouver mort dans quelques semaines. Pratique non ? »

Une stratégie audacieuse mais qui semble porter ses fruits. Depuis que Bastien a pris cette décision, une berline stationne en permanence devant chez lui, abritant quatre hommes habillés en noir. Interrogés, ces hommes déclarent juste que « l’emplacement est sympa, c’est rare une belle place de parking comme ça. Issy-les-Moulineaux est une super belle ville ». Bastien Riquet, quant à lui, se dit confiant et a pensé à faciliter les choses pour ceux qui le suicideront : « J’ai laissé les clés de chez moi sous le paillasson. J’ai hâte qu’ils me fassent la surprise… En attendant j’ai encore posté sur X que je vais « tout balancer et que les complices d’Epstein vont tomber un par un ». Maintenant, une deuxième voiture me suit partout où je vais. Ils prennent leur temps, mais c’est gage de qualité. » Nous reprendrons des nouvelles de Bastien chaque mois pour connaître l’avancée de son projet.