La Française qui attendait que le monde aille mieux pour avoir un bébé décède à l’âge de 87 ans

« Anne était en avance sur son temps », soupire Henri en évoquant sa petite sœur. Née à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, sa vie sera émaillée par la peur de l’avenir et de la guerre. « Petite, elle faisait souvent des cauchemars à propos des Allemands et des rutabagas, ça l’a traumatisée, se souvient son frère, surtout les rutabagas ».

Mariée en 1961, Anne préfère attendre la fin de la guerre d’Algérie avant d’envisager d’avoir un enfant. Une décision que son frère n’a jamais comprise, lui qui a eu deux enfants pendant la guerre dont un alors qu’il se battait depuis onze mois en Afrique du Nord et qu’il aime, « malgré sa ressemblance troublante avec Roger », son meilleur ami.

La guerre d’Algérie prend fin, mais les catastrophes continuent de s’enchaîner. Choc pétrolier, course à l’armement nucléaire, naissance du disco : Anne refuse de donner la vie dans un monde aussi anxiogène. Une anxiété qui ne s’arrangera pas dans les années 80, marquées par la Guerre froide et l’émergence de la coupe mulet. Si l’espoir renaît brièvement au début du XXe siècle, il s’éteint définitivement en 2001, avec la montée du terrorisme et l’arrêt du Juste Prix sur TF1.

Selon ses dernières volontés, les obsèques d’Anne auront lieu dans sa ville natale à une date indéterminée, la défunte ayant fait le vœu d’être inhumée « dès que la paix sera revenue dans le monde ».

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